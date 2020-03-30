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Стало известно о состоянии медсестры с COVID-19, которая попала в реанимацию

30 марта, 10:31

Тина Наринецкая

Галина начала самостоятельно дышать

Состояние зараженной новым коронавирусом медсестры из Тернопольской области Галины Радловской, которая долго находилась в реанимации, значительно улучшилось. Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.

По словам мужа женщины, Галина уже самостоятельно дышит и начала разговаривать. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. За состояние здоровья женщины, по словам медиков, можно не волноваться.

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Отметим, что подхватить инфекцию женщина могла от мужчины, который умер от COVID-19 25 марта. Накануне он приходил к медсестре записываться на рентген.

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Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов. Эти палатки оборудовали обогревом и обеспечены электроэнергией.

Напомним, на данный момент в Украине новым коронавирусом заразились 480 человек. Из них 11 случаев летальных и 6 пациентов – выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая COVID-19. В Минздраве отметили, что за последние дни больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медсестра Украина коронавирус тернопольская область

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