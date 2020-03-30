Стало известно о состоянии медсестры с COVID-19, которая попала в реанимацию

Состояние зараженной новым коронавирусом медсестры из Тернопольской области Галины Радловской, которая долго находилась в реанимации, значительно улучшилось. Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.

По словам мужа женщины, Галина уже самостоятельно дышит и начала разговаривать. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. За состояние здоровья женщины, по словам медиков, можно не волноваться.

Реклама

Отметим, что подхватить инфекцию женщина могла от мужчины, который умер от COVID-19 25 марта. Накануне он приходил к медсестре записываться на рентген.

В тренде Запрещенное оружие и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов. Эти палатки оборудовали обогревом и обеспечены электроэнергией.

Напомним, на данный момент в Украине новым коронавирусом заразились 480 человек. Из них 11 случаев летальных и 6 пациентов – выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая COVID-19. В Минздраве отметили, что за последние дни больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама