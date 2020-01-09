Стало известно, почему две девушки в Луцке выпали из окна

/ Фото: Волинські новини

В Луцке полиция расследует гибель 15-летней девушки, которая вчера вместе со своей сестрой выпала из окна. По предварительным данным, установлено, что произошедшее является несчастным случаем, сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

"Девушки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации", – рассказали правоохранители.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 8 января на улице Конякина в Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажного дома. Одна из них погибла на месте. Также сообщалось, что пострадавшие – жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Как сообщали "Сегодня", в одном из спальных районов Киева произошла трагедия. На улице Киото, 9 (Деснянский район столицы) мужчина выпал из окна на лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома вместе со стеклом. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Также ранее в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения, – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее братик повредил позвоночник.

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