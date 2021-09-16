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Стало известно, в каком состоянии пострадавшие во время взрыва снаряда в Карпатах

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 сентября, 12:00
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На месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией
Там, где взорвался снаряд, проходила Линия Арпада (оборонительная линия). Фото: коллаж "Сегодня"
Там, где взорвался снаряд, проходила Линия Арпада (оборонительная линия). Фото: коллаж "Сегодня"

В Карпатах в результате взрыва снаряда времен Первой мировой войны во время разжигания костра погибли два человека, еще четыре – сильно пострадали. Появились подробности об их состоянии.

Как сообщает ТСН, это женщины, они находятся в отделении экстренной медицинской помощи, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Пострадавшие женщины сейчас в шоковом состоянии, у них многочисленные так называемые взрывные травмы — и ожоги, и колото-резаные раны. Травмированы различные участки тела. О погибших до сих пор известно немного — это мужчины в возрасте 29 и 36 лет.

Что известно о туристах

Группа состояла из 12 человек, они были местными — из Коломыйского района, и имели опыт путешествий в горах. Для ночевки они остановились в долине Под-Берды возле села Вороненко Надворнянского района, развели костер и почти 5 часов спокойно грелись возле него, а потом начали собирать в лесу дрова, хворост и подбрасывать в огонь. И вот тогда, собственно, и произошел взрыв.

О взрыве

Один из пострадавших рассказал спасателям, что взрывная волна была очень сильная, что людей просто разбросало, а некоторые даже потеряли сознание. Когда пришли в себя, вызвали спасателей и медиков. В свою очередь спасатели от местных узнали, что раньше в этой долине находили гранаты и осколки боевых снарядов прошлых войн. Но утверждать, что именно взорвалось в костре, пока нельзя, это должны установить эксперты, которые уже выехали на место трагедии.

Что говорят в полиции

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Известно, что на территории, где отдыхали туристы, проходила линия Арпада (оборонительная линия). На месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на части снаряда времен Первой мировой войны.

Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Будут назначены экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.

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Коротко об инциденте:

  • Взрыв произошел 15 сентября около 21:20 вблизи с. Вороненко. Там отдыхала группа из 12 туристов (из них 2 детей, 2016 и 2018 года рождения, они не пострадали).
  • Утром в четверг, 16 сентября, травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.
  • Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области в лесополосе правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Также напомним, более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.

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