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Становится холоднее. Какая погода будет завтра во Львове (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 октября, 17:06
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Завтра в городе температура воздуха начнет опускаться
Погода во Львове на 27 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода во Львове на 27 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 27 октября, во Львове днем температура воздуха подниметсядо 12 градусов тепла. Будет уже холоднее. Небо в городе останется пасмурным.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров будут колебаться от 10 до 12 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 2-4 градусов тепла. Небо будет облачным днем и ночью.

Прогноз погоды во Львове на 27 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды во Львове на 27 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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