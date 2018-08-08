Старшину, который ударил бойца во Львовской области, выгонят из армии

В Минобороны подвели итоги расследования и вынесли жесткий вердикт – многие из руководства воинской части останутся без званий и льгот

В Минобороны Украины рассказали о результатах расследования в 45-й отдельной артиллерийской бригаде Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, где один из военнослужащих получил телесные повреждения и потерял селезенку.

"Служебным расследованием установлено и другие факты превышения служебных полномочий и бездеятельности руководства, а также отдельных должностных лиц указанной воинской части", – сообщают в Минобороны.

По его результатам принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя командира воинской части по тылу майора Глудика Р.Л., который непосредственно применил насилие к подчиненному, унижал его, кроме этого, подтверждены факты получения им неправомерной выгоды от родителей отдельных военнослужащих.

"Принято решение лишить его воинского звания (при этом он лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права пенсионного обеспечения, права пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны). Старшего водителя комендантского взвода старшину Липянина С.Б., который нанес тяжкие телесные повреждения военнослужащему, в результате которых было вызван разрыв селезенки, – освободить из рядов ВСУ в связи со служебной несоответствием. При этом он будет лишен права на получение выходного пособия при увольнении и права находиться на квартирном учета для получения жилья", – сказано в сообщении Минобороны.

Командир воинской части Терещук А.Н. и заместитель командира по воспитательной работе Рогова А.В. за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, бездействие и непринятие соответствующих управленческих решений по указанным фактам будут предупреждены о полном служебном несоответствии.

Командир взвода связи батареи лейтенант Берездецкий Ю.Р., который не обеспечил надлежащее состояние воинской дисциплины во время проведения занятий, где военнослужащему были нанесены телесные повреждения, объявят строгий выговор.

Поскольку действия майора Глудика Р.Л. и старшины Липянина С.Б. содержат признаки уголовного преступления, правовое решение по ним осуществляют правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что во Львовской области очередной "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы. Также устанавливался факт вымогательства и получения им взятки от трех бойцов, среди которых также есть вышеуказанный пострадавший солдат.

Также мы писали, что в Тернополе избили бойца, вернувшегося с Донбасса.