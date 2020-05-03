Статуи в масках, король на лошади и медики: во Львове отметили День города (фото и видео)

Во Львове в этом году по-особенному отмечали День города. Праздник выпал на период карантина, и громких гуляний в городе не было. Взамен 3 мая сделали днем благодарности медикам, которые спасают зараженных людей. Видео действа опубликовал мэр культурной столицы Андрей Садовый.

Так, ко входу во львовскую Ратушу на лошадях подъехали костюмированные герои – Король и Королева – и поблагодарили всех медиков за работу. Затем молодой львовский врач Игнат Герич поднял флаг города у Ратуши.

На скульптуры фонтанов на площади Рынок надели защитные маски с надписью "Спасибо врачу" и символические медицинские халаты. Статуи львов возле Ратуши также символически одели в защитные маски и халаты.

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"Львов приветствует Короля и Королеву! Ежегодно в первое воскресенье мая мы празднуем День города. Но в этом году в мире пандемия, и День города мы перенесли. Но законы человеческие не писаны для Короля и Королевы. И они сегодня приехали к нам. Позвольте, Ваши Величества, чтобы мы этот день сегодняшний посвятили нашим врачам, нашим медицинским работникам, которые спасают всех нас. Сегодня по случаю этого дня, вы видите, – львы в белых халатах и ​​в масках, наши фигуры на фонтанах – Нептун, Диана – также в масках. С вашего позволения, Ваши Величества, мы просим нашего врача Гната Герича поднять флаг города по случаю сегодняшнего дня", - цитирует мэра Львова Андрея Садового пресс-служба мэрии.

В завершение трубачи исполнили традиционную мелодию города, а хор "Гомон" – Гимн Украины.

Ранее мы рассказывали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

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Отметим, что карантин в Украине был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

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