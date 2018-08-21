100 дней голодовки Сенцова: у консульства РФ во Львове собрались люди в знак поддержки режиссера

Сегодня, 17:13

По состоянию на сегодняшний день в Российской Федерации находится 88 украинских политзаключенных 

Фото: ЛГС
Фото: ЛГС

В знак солидарности с узником Кремля Олегом Сенцовым, который голодает ровно сто дней, по всему миру прошли акции по массовой отправке писем украинскому режиссеру через консульства Российской Федерации. Такая же акция состоялась и во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы объединились для того, чтобы передать письма, которые мы собирали в течение последних 4-5 дней, в российское консульство с обращением, с поддержкой Олега. Сейчас число политзаключенных увеличилась до 88 и каждый день она растет", – отметила Богдана Брилинская, глава офиса" Львов-город литературы ЮНЕСКО".

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В акции участвовали Международный ПЕН-клуб, офис "Львов – город литературы ЮНЕСКО", Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора" и Украинский центр Международного ПЕН-клуба.

Напомним, 100 дней назад начал голодовку Олег Сенцов. Украинский кинорежиссер  удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией.

А недавно в Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли информацию о том, что осужденный за терроризм Сенцов похудел на 30 кг.

В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.
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"Сегодня"

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