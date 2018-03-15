Сто тысяч взятки за аренду земли: на Прикарпатье повязали сельского голову

Чиновник действовал в сговоре с начальником одной из райгосадминистраций

При получении взятки в сумме 100 тыс. гривен на Прикарпатье задержали сельского голову.

"Установлено, что чиновник, по предварительному сговору с начальником отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций, требовал и получил неправомерную выгоду за предоставление предпринимателю в аренду земли сельскохозяйственного назначения площадью 14 га", – сообщает полиция Прикарпатья.

Продолжаются первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщалось, на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.

Кроме этого, в Ивано-Франковской области гинеколог требовал от мужчины взятку в размере 500 долларов.

Также задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.

Ранее инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.