Сто тысяч взятки за аренду земли: на Прикарпатье повязали сельского голову

Сегодня, 12:14

Чиновник действовал в сговоре с начальником одной из райгосадминистраций

Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция

При получении взятки в сумме 100 тыс. гривен на Прикарпатье задержали сельского голову.

"Установлено, что чиновник, по предварительному сговору с начальником отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций, требовал и получил неправомерную выгоду за предоставление предпринимателю в аренду земли сельскохозяйственного назначения площадью 14 га", – сообщает полиция Прикарпатья.

Продолжаются первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщалось, на  взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после  смерти  мужа.

Кроме этого, в Ивано-Франковской области  гинеколог требовал от мужчины  взятку в размере 500 долларов.   

Также задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.

Ранее инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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