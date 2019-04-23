Столкновение рейсового автобуса и легковушки на Волыни: появились подробности жуткой аварии

В ДТП погибли двое взрослых и ребенок





По предварительным данным, виновником происшествия был водитель легковушки. Он, когда обгонял другой автомобиль, выскочил на встречную полосу и протаранил автобус, в котором находились 26 пассажиров. После столкновения машина съехала в кювет и перевернулась. Всех пострадавших из автобуса забрали в больницу. А вот водитель и двое пассажиров легковушки – погибли. Среди них есть восьмилетний мальчик. Его пятилетний брат выжил, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Напомним, недавно в Волынской области избрали меру пресечения бывшему начальнику уголовного розыска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercеdеs, совершил смертельное ДТП с двумя погибшими.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет.

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