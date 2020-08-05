На Закарпатье пара занялась сексом на глазах у прохожих (видео)

В Закарпатской области в городе Хуст пара начала заниматься сексом на улице, где было полно пешеходов и оживленное движение транспорта. На место инцидента приехали правоохранители.

Видео переговоров людей с полицейскими опубликовал в Facebook местный житель Анатолий Истратов.

Автор записи уточнил, что инцидент произошел 4 августа, люди стояли возле здания ветаптеки напротив церкви. В комментариях пользователи рассказали, что не первый раз видят эту пару на улице во время полового акта.

Видео: Anatolii Istratov/Facebook

Напомним, ранее мы писали, как Кременчуге Полтавской области полицейские остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина закрылся в авто и начал половой акт с пассажиркой. На кадрах опубликованного ролика видно, что водитель не реагировал на присутствие полиции.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. Организация Объединенных Наций в свою очередь заявила, что она "шокирована и глубоко обеспокоена" кадрами.

Также в Киеве местные жители сняли на видео голого мужчину, который разгуливал по правительственному кварталув центре города. Человека без одежды и босиком заметили в Крепостном переулке.

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