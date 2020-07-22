Страдает манией величия: в МВД описали психологический портрет "луцкого террориста"

Самое важное было - проводить переговоры с преступником, сообщил Геращенко

После того, как правоохранители установили личность "луцкого террориста", сразу же был сделан его психологический портрет. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это человек неудовлетворенный жизнью, с комплексом, с манией величия, недовольный на весь мир за то, что его жизнь прошла в местах заключения за тяжкие преступления. Поэтому мы убедились, что самое важное – проводить с ними переговоры", – сказал он.

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Ранее Геращенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский правильно сделал, что пошел на переговоры с террористом в Луцке, потому что это позволило освободить людей и не рисковать их жизнями при возможном штурме автобуса.

Как известно, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Позже Зеленский рассказал о деталях переговоров.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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