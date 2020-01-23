Страшное ДТП на Львовщине: школьница погибла под колесами двух автомобилей

От полученных травм девочка скончалась на месте

/ Фото: Нацполиция

В одном из сел Яворовского района, что на Львовщине, в страшном ДТП погибла 15-летняя школьница. Как сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области, авария произошла сегодня, 23 января, около 7:00.

"Водитель микроавтобуса "Рено Трафик", 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворовского района. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве водитель троллейбуса придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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