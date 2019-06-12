Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Страшное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в полиции рассказали подробности

12 июня, 09:10

Авария унесла жизни пяти человек

Причиной жуткого ДТП с лесовозом под Тячевом, в результате которого погибли пять людей, могли стать ливни и подъем уровня воды в этой местности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль мог перекинуться в результате непогоды, а именно – ливней и подъема уровня воды", – говорится в сообщении.

Кроме того, копы рассказали, что сообщение об попавшем в ДТП автомобиле в лесу вблизи села Тарасовка им пришло около 19:00 11 июня. Приехавшая на место следственно-оперативная сначала обнаружила в начале села тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Сам "ЗИЛ" копы нашли на окраине Тарасовки, в лесном массиве в урочище "Пригидське", а в 200 метрах от авто лежало тело 28-летнего местного жителя. Позже, на расстоянии около двух километров от места происшествия было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших. Следствие по делу продолжается", - отметили в полиции.

Напомним, жуткое ДТП произошло вчера, 11 июня, в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. 

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Закарпатье, река, погибшие, Закарпатская область, уголовное производство, лесовоз

Вы сейчас просматриваете новость " Страшное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в полиции рассказали подробности". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье лесовоз упал в реку: погибли пять человек

Сегодня, 08:28

Страшное ДТП произошло в Тячевском районе

На въезде в Киев произошло масштабное ДТП: фото

Вчера, 12:19

В аварии разбиты грузовик и две легковушки

Полиция сообщила детали жуткого ДТП на Харьковской трассе под Киевом

10 июня, 13:56

Предварительно, водитель уснул за рулем

В Одессе разбился насмерть иностранец на угнанном Lexus

10 июня, 13:22

Юноша работал стажером на автомойке

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Обильное питье: печальные последствия

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

10 июня, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь