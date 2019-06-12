Страшное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в полиции рассказали подробности

Авария унесла жизни пяти человек















Причиной жуткого ДТП с лесовозом под Тячевом, в результате которого погибли пять людей, могли стать ливни и подъем уровня воды в этой местности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль мог перекинуться в результате непогоды, а именно – ливней и подъема уровня воды", – говорится в сообщении.

Кроме того, копы рассказали, что сообщение об попавшем в ДТП автомобиле в лесу вблизи села Тарасовка им пришло около 19:00 11 июня. Приехавшая на место следственно-оперативная сначала обнаружила в начале села тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Сам "ЗИЛ" копы нашли на окраине Тарасовки, в лесном массиве в урочище "Пригидське", а в 200 метрах от авто лежало тело 28-летнего местного жителя. Позже, на расстоянии около двух километров от места происшествия было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших. Следствие по делу продолжается", - отметили в полиции.

Напомним, жуткое ДТП произошло вчера, 11 июня, в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

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