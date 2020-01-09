Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

Страшное ДТП с микроавтобусом на трассе Львов – Шегини: трое погибших

9 января, 10:19

Все погибшие - пассажиры микроавтобуса

/ Фото: Нацполиция

В результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом на автодороге Львов – Шегини, погибли три человека. Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, смертельная авария произошла в селе Бартатов Городокского района.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

"В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса – 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", – рассказали правоохранители.

Водитель "Фольксвагена" получил травмы и был госпитализирован в больницу. Он задержан в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Причины ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на Волыни столкнулись два автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали. Автопроисшествие случилось около 7:00 вблизи поселка Семеновка в Ратновском районе. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с Ford Transit под управлением 71-летнего жителя Семеновки, который двигался во встречном направлении.

Полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев года, сравнив ее со статистикой предыдущего года. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

Также ранее в Киеве водитель, который заснул за рулем, влетел в АЗС в Киеве. Подробнее – смотрите в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП трасса Львовская область микроавтобус

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фотоПолитика
В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробности
В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробностиЗапад
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газ
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газЗапад
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировали
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировалиЗапад
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотретьПолитика
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растетУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...