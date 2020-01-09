Страшное ДТП с микроавтобусом на трассе Львов – Шегини: трое погибших

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В результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом на автодороге Львов – Шегини, погибли три человека. Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, смертельная авария произошла в селе Бартатов Городокского района.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

"В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса – 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", – рассказали правоохранители.

Водитель "Фольксвагена" получил травмы и был госпитализирован в больницу. Он задержан в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Причины ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на Волыни столкнулись два автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали. Автопроисшествие случилось около 7:00 вблизи поселка Семеновка в Ратновском районе. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с Ford Transit под управлением 71-летнего жителя Семеновки, который двигался во встречном направлении.

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