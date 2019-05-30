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Страшное ДТП под Тернополем: число жертв возросло до четырех

30 мая, 22:30

Автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

Стали известны подробности страшного ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли рабочие "Укрэнерго".  Как сообщил руководитель предприятия Всеволод Ковальчук в Facebook, в аварии четыре человека погибли, еще один – в тяжелом состоянии. 

Ранее в полиции сообщали о трех погибших.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ ХАЭС - Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", – написал Ковальчук.

По его словам, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. 

"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", – добавил руководитель ГП.

По данным полиции, автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 

Тем временем, четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло сегодня в районе села Булдынка на автодороге Одесса – Южный. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой "ГАЗель".

Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.


Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, водитель, трагедия, погибли, грузовик, тернопольская область , Укрэнерго

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Источник:

Сегодня

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