Страшное ДТП под Тернополем: число жертв возросло до четырех
Автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик
Стали известны подробности страшного ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли рабочие "Укрэнерго". Как сообщил руководитель предприятия Всеволод Ковальчук в Facebook, в аварии четыре человека погибли, еще один – в тяжелом состоянии.
Ранее в полиции сообщали о трех погибших.
"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ ХАЭС - Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", – написал Ковальчук.
По его словам, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.
"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", – добавил руководитель ГП.
По данным полиции, автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Тем временем, четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло сегодня в районе села Булдынка на автодороге Одесса – Южный. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой "ГАЗель".
Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.
Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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