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Страшное ДТП в России: на Закарпатье объявили трехдневный траур

14 февраля, 20:00

В Раховском районе Закарпатья почтили память жертв страшной аварии

/ Фото: Pixabay

В Закарпатской области на территории Раховского района объявлен трехдневный траур по украинцам, погибшим во время страшной аварии недалеко от российского Пскова.

Соответствующее решение 14 февраля было принято районной государственной администрацией.

"14-16 февраля на территории Раховского района объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей ночью, 13 февраля, на трассе Санкт-Петербург – Невель", – говорится в сообщении РГА.

В районе отменены все развлекательные и концертные мероприятия, а также приспущены флаги на государственных учреждениях.

Напомним, что масштабная авария произошла в ночь на 13 февраля – столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик Volvo, в результате погибли восемь украинцев и еще один получил ранения.

После ДТП водителя грузовика – белоруса Вячеслава Рябова, а также единственного выжившего пассажира микроавтобуса Михаила Зеленчука доставили в больницу города Великие Луки.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой. Сообщалось, что погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

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Источник: Сегодня

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