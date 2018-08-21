Страшное ДТП в Ровенской области: грузовик столкнулся с мотоциклом

В Ровенской области 20 августа, около 14:30 произошло ДТП с летальным исходом. Как оказалось, после столкновения с грузовиком, груженным кирпичами, погиб 20-летний мотоциклист.

"Предварительно установлено, что житель села Курозваны Гощанского района, управляя мотоциклом Kawasaki, двигаясь по объездной автодороге "Киев-Чоп", допустил столкновение с автомобилем "МАЗ" под управлением 66-летнего жителя Здолбунов, который завершал маневр разворота", – сообщают в полиции.

В соответствии с медицинским освидетельствованием водитель грузовика был трезв. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УКУ.

Транспортные средства помещены на спецплощадки. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.

Ранее сообщалось, что общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.

Но при этом, благодаря работе патрульных, уменьшилось количество "пьяных" аварий и число пострадавших в них.