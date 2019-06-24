Страшное ДТП во Львовской области: погибли двое подростков, еще пятеро ранены

В аварии погибли 16-летний водитель мопеда и его пассажир в возрасте 13 лет

Смертельное ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовской области вечером 23 июня произошло дорожно-транспортное происшествие – на повороте возле села Кизя Бродовского района столкнулись ВАЗ и мопед. В результате аварии двое подростков погибли, еще пять человек получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мопедом управлял 16-летний парень, а его пассажирами были двое 13-летних односельчан. За рулем легковушки находился 21-летний мужчина, а в салоне было пятеро пассажиров в возрасте от 17 до 25 лет.

"В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его 13-летних пассажиров-односельчан госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице", – сообщили в полиции.

Также копы уточнили, что были ранены также четверо из пяти пассажиров ВАЗа – все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет.

Было открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Накануне во Львовской области легковушка с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезалась в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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