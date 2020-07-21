Стрельба и захват заложников в Луцке: Зеленский взял ситуацию под личный контроль

Ситуацию с захватом заложников в автобусев центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Как рассказали в местной полиции, мужчина, который захватил автобус, пока не выдвигает никаких требований.

"Конкретных требований не выдвигает, известно, что он недоволен ситуацией в стране. Полиция работает над освобождением заложников", – рассказала нам спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

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Как известно, сейчас в автобусе находятся около 20 человек.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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