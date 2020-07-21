Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Стрельба и захват заложников в Луцке: Зеленский взял ситуацию под личный контроль

21 июля, 11:43

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В городе ввели операцию «Заложник»

Ситуацию с захватом заложников в автобусев центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Реклама

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Как рассказали в местной полиции, мужчина, который захватил автобус, пока не выдвигает никаких требований.

"Конкретных требований не выдвигает, известно, что он недоволен ситуацией в стране. Полиция работает над освобождением заложников", – рассказала нам спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Реклама

Как известно, сейчас в автобусе находятся около 20 человек.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент заложники Луцк операция Владимир Зеленский автобусы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБРЗапад
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башни
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башниЗапад
"Чрезвычайно коварный": врач предупредил об опасности коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять