Стрельба на границе с Румынией: контрабандисты потеряли четверть миллиона гривен

Пограничники изъяли восемь тысяч пачек сигарет

Фото: ГПС

Этой ночью, на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку переправки восьми тысяч пачек сигарет в соседнюю страну. По предварительной оценке, контрабандисты понесли потери более чем на четверть миллиона гривен.



"Правонарушители пытались переправить свой товар в пределах участков ответственности отделений пограничной службы "Нижние Петровцы" и "Красноильск". В двух случаях, при встрече с пограничниками мужчины прибегали к бегству. Чтобы уменьшить нагрузку во время бега, ловкачи бросали свой груз", – сообщают в ГПС.

В одном из случаев, во время преследования беглецов пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Поиски нарушителей законодательства по пограничным вопросам пока продолжаются. Изъятые сигареты вскоре будут переданы в ГФС в Черновицкой области.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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