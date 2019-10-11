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Стрельба на границе с Румынией: пограничники задержали "речную" контрабанду

11 октября, 06:32

Парень в гидрокостюме и его сообщники пытались переправить в соседнюю страну семь тысяч пачек сигарет

Контрабандную сделку пресекли военнослужащие отделения "Солотвино" Мукачевского отряда. Об этом сообщают в ГПС.

Ночью пограничники заметили движение группы лиц в сторону реки Тиса, по которой проходит украинско-румынская граница. Законные требования остановиться нарушители проигнорировали. А в 300 метрах от госграницы они бросили свою ношу и бросились бежать.

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Пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, одного из контрабандистов удалось задержать. 20-летний гражданин Украины был одет в гидрокостюм. За совершенное правонарушение на него составили два протокола: за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение правоохранителям. Дело направлено в суд.

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В заброшенных нарушителями ящиках было 7,3 тыс. пачек сигарет. Контрабандный товар доставили в отделение "Солотвино". Сейчас устанавливается круг всех причастных к незаконной сделки человек.

Ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составила 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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Источник: Сегодня

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