Стрельба в Луцке: суд арестовал подозреваемых на два месяца

Сегодня, 00:42

Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека

Фото: полиция
Фото: полиция

В Луцке горрайонный суд Волынской области арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством, которая произошла в кафе на местной парковке в прошлый понедельник, 5 ноября.

Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Задержанным инкриминируется совершение уголовного преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение хулиганских действий с применением огнестрельного и холодного оружия, которое было заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

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Как отмечается, суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Напомним, 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате инцидента – один погибший, двое ранены. По данным местных СМИ, во время инцидента, произошедшего на автомойке на улице Набарежний, был ранен криминальный авторитет Аслан.

Напомним, в Луцке накануне около 14.30 на службы полиции "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.
суд, убийство, стрельба, кафе, Луцк

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"Сегодня"

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