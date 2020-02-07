Из-за стрельбы в Мукачево в город ввели спецназ Нацгвардии

В городе Мукачево, что в Закарпатской области, где утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения, по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова усилены меры безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.
Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.
Также мукачевские депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе. В частности, они просят гаранта привлечь к решению проблем в городе Национальную гвардию и уволить руководство местной полиции.
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