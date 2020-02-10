Стрельба в Мукачево: в город ввели Нацгвардию

/ Фото: НАБУ

После стрельбы в Мукачево в город приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать мукачевские улицы круглосуточно.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины", – рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Общественный порядок в Мукачево будут охранять военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

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Ранее мы писали, что на Закарпатье в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланьо. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк".

В связи с этим местные власти обратились к президенту Украины с просьбой ввести Нацгвардию и уволить руководство областной полиции.

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