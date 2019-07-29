Стрельба в Тернополе: водитель легковушки и байкер не поделили дорогу

В Тернополе конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом закончился стрельбой. Так, сообщение о выстрелах на улице Галицкой поступило в полицию вчера, 28 июля, около десяти утра. Об этом сообщают в полиции.
По словам водителя автомобиля Skoda, он двигался вслед за велосипедистом. Доезжая до кольца, не мог угадать, какой маневр совершит байкер и посигналил ему. Однако 37-летний велосипедист показал автомобилисту нецензурный жест рукой и поехал дальше. Водитель авто, когда они сравнялись на дороге, сделал устное замечание мужчине, но тот в ответ ударил ногой дверку машины.
Затем 36-летний автомобилист догнал его и началась ссора. В какой-то момент водитель машины достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в ногу велосипедисту. Его госпитализировали в больницу.
Владелец оружия в содеянном сознался. Разрешение на пистолет у него имеется. Продолжается следствие и устанавливаются причины конфликта.
Напомним, недавно во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".
Ранее в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.
Также в Береговском районе Закарпатья во время конфликта на дороге один из водителей применил травматический пистолет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк