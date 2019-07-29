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Стрельба в Тернополе: водитель легковушки и байкер не поделили дорогу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Screenshot_2019-07-29%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20-%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%281%29.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Screenshot_2019-07-29%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20-%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%281%29.png 2019-07-29T13:05:00+03:00 Запад Пострадавшего доставили в больницу

В Тернополе конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом закончился стрельбой. Так, сообщение о выстрелах на улице Галицкой поступило в полицию вчера, 28 июля, около десяти утра. Об этом сообщают в полиции.

По словам водителя автомобиля Skoda, он двигался вслед за велосипедистом. Доезжая до кольца, не мог угадать, какой маневр совершит байкер и посигналил ему. Однако 37-летний велосипедист показал автомобилисту нецензурный жест рукой и поехал дальше. Водитель авто, когда они сравнялись на дороге, сделал устное замечание мужчине, но тот в ответ ударил ногой дверку машины.

Затем 36-летний автомобилист догнал его и началась ссора. В какой-то момент водитель машины достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в ногу велосипедисту. Его госпитализировали в больницу.

Владелец оружия в содеянном сознался. Разрешение на пистолет у него имеется. Продолжается следствие и устанавливаются причины конфликта.

Напомним, недавно во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Ранее в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Также в Береговском районе Закарпатья во время конфликта на дороге один из водителей применил травматический пистолет.

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