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Стрельба в Тернопольской области: мужчина открыл огонь на заправке

10 июня, 13:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Один из пострадавших получил два выстрела в лицо, второй - ранение в грудь

В Тернопольской области произошла стрельба на заправке: среди бела дня мужчина открыл огонь – одному человеку дважды выстрелил в лицо, а второму – в грудь.

Инцидент произошел в селе Великие Млиновцы Кременецкого района, сообщает TeNews.

Стрельба началась во время конфликта на заправке. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию, а злоумышленник в это время скрылся с места происшествия.

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Как выяснилось в ходе расследования, в зоне отдыха возле АЗС мужчина поссорился со своими друзьями, один из которых попытался разнять дерущихся. В результате 41-летний обидчик вытащил огнестрельное оружие и дважды выстрелил в лицо 29-летнему жителю Кременчуга. Второй участник конфликта получил ранение в грудь.

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Полиция объявила розыск стрелявшего.

Напомним, 2 июня на рынке "Седьмой километр" в Одессе группа людей ворвалась в магазин тканей, где устроила погром со стрельбой, были ранены два человека. В тот же день было установлено местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, а также их водители.

Видео: Нацполиция

А 29 мая в Броварах Киевской области десятки людей устроили перестрелку на улице. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на стоянке одной из маршруток. После этого замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников событий, а спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская допустила, что столько же людей и может быть в итоге задержано.

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