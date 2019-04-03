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Стрельба возле границы с Румынией: контрабандисты везли сигареты

Сегодня, 16:11

Пограничники задержали внедорожник, в котором находилось 17 ящиков табачных изделий

Фото: ГПС
Стрельба возле границы с Румынией: контрабандисты везли сигареты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b0/5c8/5ca4b05c869f7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b0/5c8/5ca4b05c869f7.jpeg Запад Пограничники задержали внедорожник, в котором находилось 17 ящиков табачных изделий

На Буковине военнослужащие отдела "Селятино" за несколько сотен  метров от украинско – румынской границы задержали внедорожник с сигаретами. Во время остановки автомобиля Nissan Patrol на иностранной регистрации мужчины, находившиеся в нем, пытались убежать. Чтобы задержать нарушителей, пограничникам пришлось стрелять в воздух. В результате им  удалось задержать двух беглецов, которые оказались жителями приграничной зоны.

"Мужчины бежали не зря, ведь их автомобиль был до отказа заполнен табачными изделиями. 17 ящиков  с сигаретами правоохранители изъяли, задержанных привлекли к ответственности. Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц", – сообщают в ГПС.

Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.


Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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Тег сигареты, контрабанда, стрельба, Буковина Черновцы

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Сегодня

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