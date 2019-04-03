Стрельба возле границы с Румынией: контрабандисты везли сигареты
Пограничники задержали внедорожник, в котором находилось 17 ящиков табачных изделий
На Буковине военнослужащие отдела "Селятино" за несколько сотен метров от украинско – румынской границы задержали внедорожник с сигаретами. Во время остановки автомобиля Nissan Patrol на иностранной регистрации мужчины, находившиеся в нем, пытались убежать. Чтобы задержать нарушителей, пограничникам пришлось стрелять в воздух. В результате им удалось задержать двух беглецов, которые оказались жителями приграничной зоны.
"Мужчины бежали не зря, ведь их автомобиль был до отказа заполнен табачными изделиями. 17 ящиков с сигаретами правоохранители изъяли, задержанных привлекли к ответственности. Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц", – сообщают в ГПС.
Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
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