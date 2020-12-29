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Суд арестовал имущество лидера Партии венгров Украины

29 декабря, 01:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Арестованные вещи являются вещественными доказательствами в уголовном деле

Закарпатский апелляционный суд в понедельник, 28 декабря, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, постановил наложить арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера Партии венгров Украины "КМКС" Василия Брензовича.

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Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", – говорится в сообщении.

Такое решение суд принял, поскольку арестованное имущество – вещественные доказательства в уголовном производстве, необходимые для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

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Напомним, в конце ноября СБУ обнаружила в Закарпатской области иностранный благотворительный фонд, который мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны, в связи с чем у его функционеров прошли обыски, в том числе и у лидера Партии венгров Украины Василия Брензовича.

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На первой сессии облсовета депутата от КМКС Брензовича не было – по неподтвержденным данным, он выехал из Украины из-за угрозы вручения подозрения.

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суд Закарпатье арест имущество венгры
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