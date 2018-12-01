Суд назначил наказание польским студентам за хулиганство на Лычаковском кладбище

Сегодня, 10:30

Поляки смогут обжаловать приговор в течении 30 дней

Фото: dovidnuk.vash.ua
Фото: dovidnuk.vash.ua

Суд признал виновными по статье "хулиганство" троих студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры возле места польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Каждому из них назначен штраф в размере 8500 гривен, сообщает пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

"Суд, учитывая наказание, которое в судебных прениях просил применить к обвиняемым прокурор, признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому", – сообщается в пресс-центре суда.

Отмечается, что при избрании меры наказания суд учел тот факт, что студенты признали свою вину и раскаялись. 

"Так, судом принято во внимание, что обвиняемые, которые являются студентами 4-го курса, по месту учебы характеризуются положительно, искренне раскаялись и попросили прощения за содеянное, способствовали раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Объективно выяснив все обстоятельства дела, суд согласился ... перейти к более мягкому виду основного наказания", – говорится в постановлении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и в течение 30 дней со дня его объявления может быть обжалован в Львовском апелляционном суде.

Напомним, в ноябре на Лычаковском кладбище работники и охрана задержали трех польских провокаторов, которые пытались зажечь файеры. Тогда правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят. По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. 

А в июле группа мужчин повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища. Во время конфликта нарушителей с охраной мимо проезжала машина патрульной полиции, правоохранители совместно с охраной кладбища задержали одного из провокаторов.
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