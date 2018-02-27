Суд оштрафовал военкома Львовской области за обнародование имен 15 тысяч "уклонистов"

Военного комиссара Львовской области Александра Тищенко оштрафовали на 5100 гривен за публикацию в Facebook более 15 тысяч фамилий молодых парней, уклоняющихся от призыва.

"Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним, которое проявилось в том, что 22 ноября 2017 года на официальной странице Львовского областного военкомата в Facebook было опубликовано списки граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, но они не появились в военный комиссариат", – сообщает zaxid.net, со ссылкой на постановление Лычаковского райсуда Львова.

Сам Александр Тищенко на судебное заседание дважды не явился, из-за чего судья решил рассматривать дело без него. В то же время львовский военкомат может еще подать апелляцию.

Напомним, недавно во Львове устроили "облаву" на парней призывного возраста.

Ранее в одном из ночных клубов Киева полицейские задержали 17 человек, у которых были наркотические вещества. Кроме того, 32 человека увезли в военкомат.

Добавим, что Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек, и выделил на эти цели 34,4 млн грн.