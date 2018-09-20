Суд оставил мэра Ужгорода в должности

Сегодня, 01:04

Ужгородский горрайонный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Суд оставил в должности мэра Ужгорода Богдана Андреева, которого обвиняли в растрате средств и соучастии в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горрайонного суда.

"В судебном заседании прокурором не было доказано, что подозреваемый, будучи Ужгородским городским головой, может уничтожить доказательства уголовного преступления и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления. Учитывая указанное, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Богдана Андреева от осуществления должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа мэру Ужгорода было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.5 статьи 191 УК (присвоение и растрата имущества в особо крупном размере или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А также его подозревают в преступлениях по ч. 2 статьи 28 УК – ч.2 статьи 366 УК, то есть соучастие в подделке документов.

Позже Ужгородский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области об избрании меры пресечения Богдану Андрееву в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца или внесения залога в 440 000 гривен.

Впоследствии за него был внесен залог в размере 440 000 гривен.
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"Сегодня"

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