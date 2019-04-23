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Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

Сегодня, 14:13

Также суд взыскал в пользу Каспрука около 300 тысяч гривен зарплаты за вынужденный прогул

Фото: Facebook

Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.

"Административный иск Каспрука Алексея Павловича... удовлетворить полностью... Восстановить Каспрука на должности мэра Черновцов с 26 июля 2018 года", – огласил судья вердикт председательствующий судья Олег Боднарюк.

Суд постановил немедленно начать исполнять решение о восстановлении мэра.Также суд взыскал в пользу Каспрука 296 555 гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Ранее мы писали, что группа депутатов Черновицкого городского совета хотела  отстранить от должности законно избранного мэра Алексея Каспрука.

А 26 июля 2018 г. Черновицкий городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Черновцов Алексея Каспрука. По результатам тайного голосования за отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов, против – 0.

Также сообщалось, что Алексей Каспрук приходится сыном известного в Черновицкой области Павла Каспрука – первого "демократа" города, который возглавлял Черновицкий горсовет с 1985 по 1991 год и считается. За это политические оппоненты нередко называют молодого политика "мажором".

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Тег суд, отставка, мэр, черновцы

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Украинские новости

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