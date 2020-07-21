Максим Плохой имеет судимость и лечился в психбольнице: что известно о террористе из Луцка

Мужчину, который захватил людей в заложники в центре Луцка, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста. Об этом своем Facebook сообщил журналист Назар Приходько.
По его словам, захватчик родом из города Дубно Ровенской области.
"Кривошей отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника". Кроме этого, учился в духовной семинарии и принудительно проходил лечение в психбольнице", – говорится в сообщении.
Но есть и другие данные о месте рождения преступника. Как рассказал советник главы МВД Шкиряк, мужчина родился в России в 1975 году, но имеет гражданство Украины. Об этом сообщает "24 канал".
"Он был судим за групповой разбой и в 2013 году был освобожден", – рассказал Шкиряк.
Он также подтвердил настоящее имя террориста. По его словам, информация о количестве оружия у террориста пока уточняется. Кроме того, полиция уже установила контакт с частью родственников тех, кто в заложниках.
Также ранее мы сообщали, что предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".
Что говорят о ситуации в местной полиции – смотрите видео:
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