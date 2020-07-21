Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Максим Плохой имеет судимость и лечился в психбольнице: что известно о террористе из Луцка

21 июля, 13:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Максим Плохой – это псевдоним мужчины

Мужчину, который захватил людей в заложники в центре Луцка, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста. Об этом своем Facebook сообщил журналист Назар Приходько.

Реклама

По его словам, захватчик родом из города Дубно Ровенской области.

"Кривошей отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника". Кроме этого, учился в духовной семинарии и принудительно проходил лечение в психбольнице", – говорится в сообщении.

Но есть и другие данные о месте рождения преступника. Как рассказал советник главы МВД Шкиряк, мужчина родился в России в 1975 году, но имеет гражданство Украины. Об этом сообщает "24 канал".

"Он был судим за групповой разбой и в 2013 году был освобожден", – рассказал Шкиряк.

В тренде
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)
Реклама

Он также подтвердил настоящее имя террориста. По его словам, информация о количестве оружия у террориста пока уточняется. Кроме того, полиция уже установила контакт с частью родственников тех, кто в заложниках.

Также ранее мы сообщали, что предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

Что говорят о ситуации в местной полиции – смотрите видео:

Фото: МВД

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия терроризм Луцк рождение имя автобусы ровенская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБРЗапад
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башни
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башниЗапад
"Чрезвычайно коварный": врач предупредил об опасности коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять