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Судью на Прикарпатье пытались взорвать: копы рассказали подробности

11 августа, 16:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

Злоумышленник установил "растяжку" над въездом в гараж

В Ивано-Франковской области копы расследуют обстоятельства покушения на жизнь судьи, который обнаружил гранату при въезде в свой гараж.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, "растяжка" была установлена в ночь на 10 августа.

"Следственно-оперативная группа установила, что ночью неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку". Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных ролетов, но при открытии взрывчатка не детонировала", - говорится в сообщении.

Стражи порядка осмотрели территорию, прилегающую к дому, и назначили ряд экспертиз.

Было открыто уголовное производство по статьям "незаконное обращение с боеприпасами или взрывчаткой" и "посягательство на жизнь судьи в связи с его деятельностью, связанной с совершением правосудия".

В настоящее время проводятся следственно-розыскные действия по раскрытию этого покушения.

Ранее мы сообщали, что в Одессестреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

Также напомним, в Одесской области на трассе произошла стрельба – активист заявил о покушении.

Видео: Facebook/Демьян Ганул

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граната покушение Прикарпатье судья Ивано-Франковская область растяжка

Источник: Сегодня

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