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СБУ провела обыски в Ивано-Франковском филиале "Суспильного", задержан менеджер

1 декабря, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Руководитель филиала вымогала взятки у подчиненных

Служба безопасности Украины во вторник, 1 декабря, провела обыски в филиале Общественного вещателя в Ивано-Франковске и задержала менеджера филиала.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом вымогательстве взяток у подчиненных менеджера Ивано-Франковской регионального филиала телеканала", – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что менеджер требовала от подчиненных взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате.

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"В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Женщину задержали "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете, ей собираются объявить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Вещатель уже отреагировал на обыски в своем филиале.

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"Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, "Суспильне" примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не потерпит нарушения закона кем бы то ни было", - говорится в заявлении.

В то же время на "Суспильном" ожидают объективного, всестороннего и законного расследования со стороны правоохранительных органов и готовы содействовать следствию.

Напомним, 19 ноября СБУ провела обыски в Музей Революции Достоинства в Киеве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на реконструкцию объекта.

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