Число отравившихся во время свадебного застолья на Волыни увеличилось

За минувший день в больницу обратилось 15 человек, перед тем медики зафиксировали белее 20 заболевших

В течение минувшего дня, 7 августа, в Волынскую областную инфекционную больницу обратилось 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции. Начато эпидемиологическое расследование.

"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках" Киверцовского района", – сообщает Волынский областной лабораторный центр.

С целью установления причин возникновения вспышки заболевания и ее ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, недавно мы писали, что в одном из сел Киверцовского района Волынской области на свадьбе отравились гости. С признаками острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно.

А во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области. Через день число пострадавших возросло до 27.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.