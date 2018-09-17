Свадьба во Львовской области закончилась массовым отравлением

Сегодня, 12:35

По предварительным данным, у пострадавших – острая кишечная инфекция   

Фото: nur.kz
Фото: nur.kz

Во Львовской области на свадебном банкете отравились люди. Все они 15 сентября отмечали праздничное мероприятие в кафе "На горке" в райцентре Сколе. В пищу употребляли различные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз.

"Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Сколевской ЦРБ пациентов с симптомами острой кишечной инфекции", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

По состоянию девять часов утра 17 сентября на стационарном лечении находится семеро больных, среди них один ребенок до 16 лет. Предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

Состояние пациентов средней тяжести. Начато эпидемиологическое расследование вспышки заболевания.

Напомним, недавно в  Ровно 20 человек отравились после праздничного банкета. Медики диагностировали у пострадавших "острый гастроэнтероколит".

Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго".

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.
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Источник:

"Сегодня"

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