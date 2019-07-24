Связали женщину и заперли с детьми в подвале: подробности ограбления во Львовской области
Грабители ворвались в дом в масках в ночное время
На днях в одном из сел Яворовского района неизвестные лица совершили разбойное нападение. Как установили правоохранители, злоумышленники в масках, повредив окно, проникли в жилой дом, где находилась 52-летняя хозяйка с двумя шестилетними детьми.
Нападавшие, применив физическое насилие, связали женщину и заперли ее вместе с детьми в подвальном помещении, завладели денежными средствами и иным имуществом, после чего скрылись.
По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно в Ровенской области задержали грабителей-иностранцев.
Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.
Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.
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