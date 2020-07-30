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Связана с коронавирусом: во Львовской области у шестилетней девочки обнаружили редкую болезнь

30 июля, 18:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ребенок в реанимации

В Украине медики обнаружили редкую болезнь, которую ранее фиксировали только в Европе и США. Речь идет о синдроме Кавасаки, связанном с COVID-19. Во Львовской области такой диагноз поставили шестилетней девочке из Самбора.

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Как сообщает Zaxid.net, заболевание началось с температуры, боли в животе и сыпи на теле. Врачи сначала заподозрили, а потом исключили диагноз "острого живота", который развивается при острых заболеваниях органов брюшной полости. Родителям девочки посоветовали проконсультироваться у врачей-инфекционистов, которые и поставили диагноз – синдром Кавасаки.

Ребенка направили в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, где реаниматологи сразу начали интенсивное лечение.

"Девочку госпитализировали к нам с симптомами, очень похожими на болезнь Кавасаки. У нее была лихорадка, упадок сил, сыпь, отек кистей рук, нарушение сердечной деятельности. Если в норме фракция выброса сердца составляет 65%, то у ребенка было 35%. Впрочем, в нашем Центре лечили несколько детей с синдромом Кавасаки, поэтому врачи имеют определенный опыт, а течение болезни у девочки было нетипичным, что заставило наших врачей более тщательно проанализировать симптомы маленькой пациентки", – рассказала заместитель директора Центра Елена Козлова.

Заметим, синдром Кавасаки – это болезнь с преимущественным поражением средних и мелких артерий. Проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

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Ранее мы сообщали, что в Нью-Йорке у более чем 60 детей нашли опасные симптомы, которые могут быть связаны с коронавирусом.

Тем временем ученые в Гонконге предупреждают, что новый коронавирус в ходе своей эволюции смог лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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