Сыноубийство во Львовской области: отец ударил жертву ножом в сердце

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет

Во Львовской области полицейские расследуют убийство, в ходе которого от руки своего отца погиб 37-летний мужчина.

"В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", – сообщают в полиции.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртным, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

По факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, недавно во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

А в Ивано-Франковской области произошло жуткое убийство матерью 6-летней дочки.

Ранее мы писали о том, где отбывают наказание самые опасные украинки. Среди них есть и детоубийцы.