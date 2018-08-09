Сыноубийство во Львовской области: у отца в изоляторе остановилось сердце

Злоумышленнику внезапно стало плохо и его не смогли спасти

В городе Дрогобич умер мужчина, подозреваемый в убийстве своего сына. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него произошла остановка сердца – "внезапная коронарная смерть".

"Вчера, 7 августа, около 22.25 злоумышленнику, который находился в изоляторе временного содержания, стало плохо. Дежурный вызвал "скорую" и оказывал ему домедицинскую помощь. Однако врачи, которые приехали за несколько минут, констатировали смерть мужчины", – рассказал в.и.о. начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области полковник Тарас Сабанюк.

Как сообщалось ранее, в Дрогобычский отдел полиции 6 августа в 21.14 поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Вскоре он умер.

Работники полиции установили, что к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку сын упрекнул его за злоупотребление алкогольными напитками. Во время ссоры отец ударил сына ножом в сердце.

На момент задержания злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время объяснения у него обнаружили в крови 2,9 промилле алкоголя.

Мужчина был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

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