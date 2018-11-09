"Сюда не возят туристов из Польши": во Львовской области на глазах у сельчан разрушается старинный костел

Сегодня, 06:50

Рядом с полуразваленным храмом находится  заброшенное  довоенное кладбищ


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В селе Вовкив Львовской области на глазах у местных жителей разрушается старинный костел Марии Магдалины. Рядом с полуразваленным храмом находится заброшенное довоенное кладбище, хотя, по соседству  есть и ухоженное, с современными захоронениями. об этом сообщает один из пользователей  Facebook.

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"При "коммуне" в костеле был склад минеральных удобрений. Теперь – просто разруха. Туристов из Польши сюда не возят, их таскают по Львову и рассказывают, как прекрасно было в Польше, и как смаковала водка", – пишет Йосип Пазяк.

Напомним, недавно мы писали, что в одном из сел Бродовского района по кирпичам разбирают здание бывшей школы.

Ранее сообщалось, что  на Черниговщине разрушается уникальная деревянная церковь. В ней в свое время снимали "Вия". Как раз там панночка и летала в гробу.

А на Прикарпатье сгорел крупнейший в Украине деревянный храм. Пожарные успели спасти от уничтожения пламенем одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять жилых домов, расположенных рядом. Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 метров квадратных.
церковь, Львов, храм, разруха

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"Сегодня"

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