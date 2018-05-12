Таможенник с Закарпатья погрел на "жирной" взятке

Сегодня, 15:31

Чиновник систематически требовал деньги с водителей за пропуск автомобилей  через международный пункт пропуска


Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ

На Закарпатье в очередной раз поймали коррупционера от ГФС. На этот раз, на взятке попался начальник отдела таможенного оформления поста "Солотвино" Закарпатской таможни.

"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации через международный пункт пропуска. Оперативники спецслужбы зафиксировали семь фактов получения таможенником взяток на общую сумму девятьсот долларов и более три тысячи гривен", – сообщает пресс-центр СБУ.

Задержали злоумышленника на рабочем месте. Начальнику отдела объявлено о подозрении в совершении преступления, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, не так давно  взятке в сумме 5 тыс. гривен задержали заместителя начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни государственной фискальной службы.

Ранее в Закарпатской области задержали начальника и инспектора таможенного поста "Ужгород" при получении взятки.
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"Сегодня"

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