Таможенник с Закарпатья погрел на "жирной" взятке
Чиновник систематически требовал деньги с водителей за пропуск автомобилей через международный пункт пропуска
Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-центр СБУ
На Закарпатье в очередной раз поймали коррупционера от ГФС. На этот раз, на взятке попался начальник отдела таможенного оформления поста "Солотвино" Закарпатской таможни.
"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации через международный пункт пропуска. Оперативники спецслужбы зафиксировали семь фактов получения таможенником взяток на общую сумму девятьсот долларов и более три тысячи гривен", – сообщает пресс-центр СБУ.
Задержали злоумышленника на рабочем месте. Начальнику отдела объявлено о подозрении в совершении преступления, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, не так давно взятке в сумме 5 тыс. гривен задержали заместителя начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни государственной фискальной службы.
Ранее в Закарпатской области задержали начальника и инспектора таможенного поста "Ужгород" при получении взятки.
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