Тайком взял ключи отчима. Новые подробности ДТП с 16-летним водителем в Луцке

Полицейские расследуют жуткое ДТП с водителем-подростком в Луцке. Стало известно, где парень взял ключи от машины

Появились новые детали ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня

16-летний Дмитрий, который в Луцке сбил людей на пешеходном переходе, сам взял ключи от авто отчима.

Об этом "Сегодня" рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук.

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"Ключи от автомобиля он взял без разрешения матери. Автомобиль принадлежит отчиму, который сейчас находится за границей. Он не сообщил матери, что будет ездить по городу", – рассказала Бузулук.

Дмитрий был задержан и помещен в изолятор. Сегодня ему должны объявить подозрение.

Что известно о водителе?

Водитель авто и его пассажиры учатся в одной группе на 1-м курсе высшего профессионального училища Луцка. Преподаватели говорят, что никаких нарушений дисциплины со стороны ребят не замечали.

В каком состоянии пострадавшие

Младшему из пострадавших всего 5 лет. Мальчик находится в отделении нейрохирургии, состояние его не критическое. Скорее всего, до конца дня его выпишут домой. Больше всего пострадала его 39-летняя мать – она в коме.

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"Диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Переломы рук и ног. На данный момент в тяжелом состоянии находится", – сказал заведующий экстренным центром Волынской областной больницы Николай Пемпко.

Мать юноши через преподавателей сообщила – помогает травмированным средствами на лечение. За наезд на пешеходов Дмитрию грозит до 8 лет тюрьмы.

Что известно об аварии?