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Температура и никаких симптомов: журналистка из Луцка рассказала, как болеет COVID-19

5 августа, 17:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина призналась, что отказалась от госпитализации

Журналистка из Луцка, которая живет и работает в столице, рассказала о том, что она чувствовала, заболев COVID-19.

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Свою историю Оксана Федорук изложила на странице в Facebook.

"Ровно две недели назад, после приезда из Луцка, у меня поднялась температура до 37,5. Больше никаких симптомов не было – ни кашля, ни насморка. Через неделю пропал вкус, потом обоняние. Температура не спадала ниже 37", – рассказала она.

По словам женщины, все это время она консультировалась с семейным врачом, и на седьмой день ее направили на сдачу ПЦР-теста, и тот подтвердил наличие инфекции.

"Вчера пришел позитивный (слово такое – позитивный) результат. Я сделала КТ (компьютерную томографию – Ред.) – оказывается, у меня односторонняя пневмония (но, слава Богу, поражение менее 5%). Флюорография этого даже бы не увидела. Вот в чем опасность этого вируса, что видимых признаков пневмонии может и не быть. Кашля так и нет", – добавила она.

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Журналистка также рассказала, что ее хотели госпитализировать, но она отказалась.

"Лечусь антибиотиками дома. Надеюсь, все обойдется без больницы. Повторный тест через две недели", - сообщила женщина.

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Отметим, что 5 августа в Украине был побит очередной антирекорд – за сутки заболел 1271 человек.

На первом месте по суточной заболеваемости Львовская область (+156), далее идут Киев (+150), Харьковская (+146) и Ивано-Франковская (+127) области.

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Только в одной области – Кировоградской – новых случаев не зарегистрировано.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев пневмония Луцк журналистка заболевание коронавирус

Источник: Сегодня

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