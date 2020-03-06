Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в Черновцах

Состояние жителя Черновцов, который заразился новым коронавирусом, стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются. Об этом на брифинге заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Что касается больного, состояние стабильное, не ухудшилось, но симптоматика сохраняется. Температура то повышается, то падает", – рассказал он.

Кроме того, ситуацию с коронавирусом в городе прокомментировала и.о директора "Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины" Наталия Гопко. По ее словам, остальные шесть госпитализированных с подозрением – в удовлетворительном состоянии.

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"Они находятся в инфекционном отделении. Их состояние удовлетворительное, они стабильны. Никакого ухудшения состояния здоровья не наблюдается. Единственное – женщина с пнемвонией, у нее есть кашель", – отметила Гопко.

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Ранее мы писали, что мужчина, у которого подтвердили коронавирус, сейчас чувствует себя хорошо. Пневмонии у него нет, а кашель становится менее интенсивным.

Добавим, что во Львове из-за угрозы распространения коронавируса пациентов с повышенной температурой врачи будут осматривать в отдельных кабинетах поликлиник.

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