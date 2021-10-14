Тепла ждать не стоит. Синоптики предупредили о похолодании во Львове

Завтра, 15 октября, во Львове будет пасмурная погода, но без осадков. Также синоптики обещают прохладный ветер.
Об этом сообщает Укргидромицентр.
Детали
Днем столбики термометра будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла. Погода обещает быть пасмурной, но без осадков.
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Ночью также дождя не будет, но будут заморозки. Температура воздуха опустится до -1 градуса. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду.
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