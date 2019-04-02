Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото
На территории зоопарка находится 126 видов животных
В луцком зоопарке с приходом весеннего тепла – полный аншлаг. Сейчас там находится 126 видов животных, общей численностью более 500 особей. А с момента реконструкции даже количество посетителей увеличилось в четыре раза.
"Главное – действительно любить Луцкий зоопарк как место комфортного отдыха на природе и в пределах города. А мы и в дальнейшем будем стараться делать больше как питомцев, так и посетителей", – обещают работники зоопарка.
Ранее мы писали о том, как в Луцком зоопарке тигры радуются снегу.
Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал.
Еще мы рассказывали о том, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.
А недавно в прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали.
Ранее сообщалось, что впервые в истории Луцкого зоопарка маленького тигренка Тришу, от которого отказались родители, выхаживали сами работники учреждения.
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