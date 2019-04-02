Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото

Сегодня, 06:40

На территории зоопарка находится 126 видов животных

Фото: Facebook
Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/223/614/5ca2236143442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/223/614/5ca2236143442.jpg Запад На территории зоопарка находится 126 видов животных

В луцком зоопарке с приходом весеннего тепла – полный аншлаг. Сейчас там находится 126 видов животных, общей численностью более 500 особей. А с момента реконструкции даже количество посетителей увеличилось в четыре раза.

"Главное – действительно любить Луцкий зоопарк как место комфортного отдыха на природе и в пределах города. А мы и в дальнейшем будем стараться делать больше как питомцев, так и посетителей", – обещают работники зоопарка.

Ранее мы писали о том, как в Луцком зоопарке тигры радуются снегу.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал.

Еще мы рассказывали о том, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

А недавно в прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Луцкого зоопарка маленького тигренка Тришу, от которого отказались родители, выхаживали сами работники учреждения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег питомцы, Луцк, звери, зоопарк

Вы сейчас просматриваете новость " Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесском зоопарке показали редкостного "гренландского льва"

Вчера, 15:52

По словам директора, Одесский зоопарк – первый в мире, который получил это "редчайшее животное"

Домики для кошек прославили украинку на весь мир

30 марта, 12:20

То, что начиналось, как хобби, стало для Галины Ясеневой прибыльным международным бизнесом

В Луцке копы нашли детей, которые нетрезвыми гуляли по городу

26 марта, 16:44

Инспекторы установили их личности, связались с родными и сообщили об инциденте работникам ювенальной превенции

Экзотическое пополнение: в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру

26 марта, 12:57

Владельцы мини-зоопарка ждали на рождение малыша четыре года

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Ломаченко был прав, уклонившись от боя с Гарсией

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене

Кнея Васильева. Неуловимый папа

Как выросла. Инна Цимбалюк показала фото повзрослевшей дочери

Стало известно, с кем встречается Ольга Бузова
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца