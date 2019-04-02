Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото

На территории зоопарка находится 126 видов животных

Фото: Facebook

Теплынь в Луцком зоопарке: появились яркие фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/223/614/5ca2236143442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/223/614/5ca2236143442.jpg 2019-04-02T06:40:00+03:00 Запад На территории зоопарка находится 126 видов животных















































В луцком зоопарке с приходом весеннего тепла – полный аншлаг. Сейчас там находится 126 видов животных, общей численностью более 500 особей. А с момента реконструкции даже количество посетителей увеличилось в четыре раза.

"Главное – действительно любить Луцкий зоопарк как место комфортного отдыха на природе и в пределах города. А мы и в дальнейшем будем стараться делать больше как питомцев, так и посетителей", – обещают работники зоопарка.

Ранее мы писали о том, как в Луцком зоопарке тигры радуются снегу.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал.

Еще мы рассказывали о том, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

А недавно в прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Луцкого зоопарка маленького тигренка Тришу, от которого отказались родители, выхаживали сами работники учреждения.

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