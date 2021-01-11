Тернополь пал под натиском Кабмина и присоединился к локдауну

Надал по прежнему настаивает, что в Тернополе низкая заболеваемость коронавирусом

Власти Тернополя, которые ранее отказывались присоединяться ко всеукраинскому локдауну в связи с коронавирусом, таки сдались и решили с понедельника, 11 января, ввести в городе карантин.

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Об этом сообщил в видеообращении городской голова Сергей Надал.

Он заявил, что принял решение из-за требования Кабмина.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической, однако Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", – сказал мэр.

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Он отметил, что городские школы "заставляют" перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. Предприниматели также теперь будут работать только те, работа которых разрешена постановлением правительства.

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Напомним, в Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января, однако Тернополь и Черкассы изначально отказались соблюдать ужесточенные карантинные ограничения.

Мы также сообщали, что глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш повторно заразился коронавирусом, вызывающим COVID-19, после того как тяжело перенес это заболевание в прошлом году.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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