Тернопольская область побила рекорд по числу больных COVID-19 за сутки

В Украине 16 сентября лидером по числу новых зараженных коронавирусом неожиданно стала Тернопольская область. В этом регионе за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 385 человек. Это абсолютный рекорд по приросту заболевших среди областей страны с начала эпидемии.
Как рассказали в местном штабе по борьбе с коронавирусом, всего коронавирус обнаружили у 9611 жителей области. 114 из них закончились летально, а 4263 человек выздоровели. Больше всего зараженных обнаружили в:
- Тернополь – 2655;
- Чорткивский район – 744;
- Кременецкий район – 622;
- Бережанский район – 540;
- Борщевский район – 232.
Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине подтвердили 2 958 новых случаев заражения коронавирусом (162 660 с начала эпидемии). Умерли 76 украинцев (3 340 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1 514 человек (всего 72 324 с начала эпидемии).
А тем временем в Тернопольской области власти решили усилить карантин. Это решение местные приняли с недовольством – родители школьников вышли на митинги против ужесточения противоэпидемических мер.
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