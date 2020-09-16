Тернопольская область побила рекорд по числу больных COVID-19 за сутки

С начала эпидемии ни в одной области не было такого числа новых зараженных

В Украине 16 сентября лидером по числу новых зараженных коронавирусом неожиданно стала Тернопольская область. В этом регионе за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 385 человек. Это абсолютный рекорд по приросту заболевших среди областей страны с начала эпидемии.

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Как рассказали в местном штабе по борьбе с коронавирусом, всего коронавирус обнаружили у 9611 жителей области. 114 из них закончились летально, а 4263 человек выздоровели. Больше всего зараженных обнаружили в:

Тернополь – 2655;

Чорткивский район – 744;

Кременецкий район – 622;

Бережанский район – 540;

Борщевский район – 232.

Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине подтвердили 2 958 новых случаев заражения коронавирусом (162 660 с начала эпидемии). Умерли 76 украинцев (3 340 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1 514 человек (всего 72 324 с начала эпидемии).

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А тем временем в Тернопольской области власти решили усилить карантин. Это решение местные приняли с недовольством – родители школьников вышли на митинги против ужесточения противоэпидемических мер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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